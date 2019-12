Polícia Civil: Operação apura suspeitas de fraudes e licitações, peculato e corrupção passiva em Mafra

A Polícia Civil de Mafra, em conjunto com a 3ª Promotoria de Justiça e o Instituto Geral de Perícias (IGP), realizou na manhã desta quarta-feira (11) a operação Hora Extra com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão nos municípios de Mafra e Balneário Barra do Sul.

A investigação apura suspeitas de fraude a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva por agentes públicos e empresários de Mafra. Durante a operação um servidor foi preso em flagrante com duas espingardas.

Segundo o delegado Nelson Vidal, o esquema investigado está relacionado à contratação de empresas para fornecimento de serviços de horas-máquinas e a execução de obras no interior de Mafra, em 2019. Os mandados judiciais foram cumpridos em Mafra, Araquari, Itaiópolis e Papanduva. O IGP acompanhou as diligências.

A fraude consiste em utilizar horímetros (servem para mostrar o tempo de operação de máquinas, equipamentos e outros dispositivos) secundários que marcavam horas de trabalho da máquina somente com a energia da bateria do veículo. A fraude acabava por remunerar com dinheiro público serviços que não eram realizados efetivamente pelas máquinas.