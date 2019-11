Acusado de estuprar criança de 11 anos é preso em Mafra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) cumpriu mandado de prisão contra um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. Ele foi detido na BR-116, em Mafra, no Norte do Estado, na última terça-feira (5).

O homem de 46 anos, natural do Paraná, foi identificado dentro de um ônibus que fazia a linha Curitiba – Porto União. Após consultar o nome do homem, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto desde 2014 pelo TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Conforme investigação da Polícia Civil, por intermédio da DPCAMI (Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de São Bento do Sul, município do Norte do Estado, o homem estuprou a criança diversas vezes e sempre ameaçava caso ela decidisse denunciá-lo. Além disso, ficou indicado que ele fornecia bebida alcoólica para a vítima antes da prática do crime.

Após a prisão, o homem foi levado para o Presídio Regional de Mafra, onde permanecerá a disposição do Poder Judiciário. A Polícia não divulgou o nome dos envolvidos e nem o endereço para preservar a identidade da vítima.

Fonte/Foto: PRF-SC